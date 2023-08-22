和泰車（2207）22日發表LEXUS全新大改款LM，自7月18日展開預售後，立即吸引大量車主下單，累計訂單已突破2,000張，不過，和泰車表示，今年配額僅400輛，現在下訂，需等後年才交車。

和泰車此次導入全新大改款LM，自年初即備受市場關注，可說是LEXUS下半年最重要的車款，此次導入500h及350h雙動力共四種車型，新車售價自429萬至595萬元。

和泰車說明，LM是於2020年導入台灣，當年銷售1194輛，去年因晶片短缺等問題，全年銷量僅467輛，不過，今年前七月已賣出914輛，累計LM在台銷量已達3719輛，若再加上全新改款在年底前配額400輛，累計銷量至年底前將可突破4000輛。

除內外裝皆有大幅度進化，和泰車表示，大改款LM採用GA-K平台開發，導入2種全新Electrified動力系統，展現品牌電動化發展之決心，其中LM 500h採2.4L渦輪油電複合動力系統，最高可輸出371匹綜效馬力，搭配DIRECT4電子式四輪傳動系統，能有效分配前、後輪輸出，並提升車輛循跡穩定性。

另LM 350h採2.5L油電複合動力系統，搭配E-Four電子式四輪傳動系統，亦可輸出250匹綜效馬力。同時，2種動力皆採用雙極鎳氫電池科技，帶來更即時的動力反應及充放電速度，且特別配有LM專屬Rear Comfort行車模式，透過動力系統、驅動系統與煞車系統的搭配，讓車輛能維持平穩舒適的動態表現。