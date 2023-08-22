高盛首席美國政治經濟學家菲利普斯（Alec Phillips）在致客戶報告中提到，由於美國國會尚未就下一財政年度（始於今年10月）的支出法案達成共識，聯邦政府很有可能在今年稍晚暫時關門。

美國府會今年上半在最後一刻達成提高債限共識，驚險化解史上首度主權違約危機。菲利普斯在報告中寫道，這回兩黨在撥款上的歧見，雖不致釀成今年稍早債限之爭那樣毀滅性後果，但國會恐無法及時通過支出法案。

兩黨主要在援助烏克蘭、資助司法部調查及邊境安全上僵持不下。高盛經濟團隊指出，信評機構惠譽近來以財政前景堪憂為由，摘掉美國3A頂級主權信評，可能加深國會在支出上的歧見。

高盛經濟團隊估算，若將對私人部門的連鎖反應算在內，美國聯邦政府停擺期間，美國GDP（國內生產毛額）成長率每周將少0.2個百分點。

高盛報告另指出，就歷史經驗來看，市場對美國政府停擺反應平靜。1995-96年、2013年及2018-19年發生政府長期關門事件時，股市不是以平盤呈現就是走高。

菲利普斯在報告中還提到，美國聯邦政府若在10月起算的新財年後長期關門，也會影響聯準會的決策動向，升高11月政策會議暫停升息的可能性。

高盛分析師表示，美國政府或許仍能躲過關門危機，例如上個財年（截至9月30日）結束後，美國動用臨時支出法案避免政府停擺。