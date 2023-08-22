根據美國全國房地產經紀人協會（NAR）22日發布的最新統計指出，美國7月成屋銷售總戶數年化407萬戶，創下今年1月來最低紀錄，而且也大幅遜於市場預期的415萬戶與6月的416萬戶。至於7月成屋銷售月減2.2％，也不及預期的下跌0.2％。至於6月成屋銷售則是月減3.3％。

此外受到房屋庫存不足影響，美國成屋價格中位數年增1.9％到406,700美元，為連續第四個月超過400,000美元大關。