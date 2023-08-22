前央視知名主持人崔永元昔因曝光娛樂圈內的「陰陽合同」問題，更將炮火對準范冰冰而聲名大噪，不過近年來未再更新微博，逐漸淡出人們的視線。近日，他在社群上曝光自己的近況，開始銷售自己所寫的字畫，讓人看了唏噓不已。

據陸媒《蓋飯娛樂》報導，崔永元近期透過帳號「崔永元真畫」在一間專門銷售書畫古物的大樓內，坐在板凳上開始推銷自己的作品，其畫面中可見到崔永元身穿花襯衫，腳上則踩著拖鞋，且臉色黯淡，模樣看似老態明顯，而他的面前有多幅親手書寫的書法作品，全都擺在地上供人挑選。

此外，崔永元對著鏡頭表示，儘管他目前沒有工作，但憑藉著擺攤賺錢，也可感受到快樂，且在賣書法為生這件事上，並沒有出賣自己的靈魂，因此沒有任何讓人輕視的地方，「有什麼讓人看不起的呢？」看似十分坦然的面對如今的生活。

而在大陸的抖音及微博等社群平台上，可見到不少網友留言，幾乎未見到批評他如今的維生方式以及儀態，反而大讚：「崔永元和李玟是同樣的性格，太認真太負責，雖說這種態度值得表揚，但容易傷到自己」、「一直欣賞你、憧憬你」、「終於見到你了。」更有人表示希望能為崔永元貢獻自己的一份心力。