英國競爭暨市場管理局（CMA）周二表示，他們已收到微軟與動視暴雪達成的新重組協議。CMA將對此展開新的審查，結果最快於10月18日出爐。
微軟表示，為了取得CMA批准，他們已同意將動視暴雪電腦單機與遊戲機遊戲雲端版權賣給法國遊戲發行商Ubisoft。該規定適用於所有現有遊戲，以及未來15年內發行的遊戲。
CMA今年稍早拒絕微軟第一次提案，理由是此收購交易可能妨礙雲端遊戲市場公平競爭。
微軟收購遊戲開發商動視暴雪（Activision Blizzard）一案在全球多國監管機構取得許可，目前僅剩英國尚未放行。微軟22日宣布，動視暴雪將出售雲端遊戲串流權利給同業Ubisoft，以換取英國監管機關點頭同意此交易。
英國競爭暨市場管理局（CMA）周二表示，他們已收到微軟與動視暴雪達成的新重組協議。CMA將對此展開新的審查，結果最快於10月18日出爐。
微軟表示，為了取得CMA批准，他們已同意將動視暴雪電腦單機與遊戲機遊戲雲端版權賣給法國遊戲發行商Ubisoft。該規定適用於所有現有遊戲，以及未來15年內發行的遊戲。
CMA今年稍早拒絕微軟第一次提案，理由是此收購交易可能妨礙雲端遊戲市場公平競爭。
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