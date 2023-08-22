英國競爭暨市場管理局（CMA）周二表示，他們已收到微軟與動視暴雪達成的新重組協議。CMA將對此展開新的審查，結果最快於10月18日出爐。

微軟表示，為了取得CMA批准，他們已同意將動視暴雪電腦單機與遊戲機遊戲雲端版權賣給法國遊戲發行商Ubisoft。該規定適用於所有現有遊戲，以及未來15年內發行的遊戲。

CMA今年稍早拒絕微軟第一次提案，理由是此收購交易可能妨礙雲端遊戲市場公平競爭。