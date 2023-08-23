「心未來 亮起來」計畫期待不只提供孩童明亮、安全的生活空間，更透過汰換耗能設備，有效減少碳排放量，守護台灣得環境永續。（兒盟提供／林良齊台北傳真）

據兒福聯盟調查也發現，有超過22％孩童感覺家裡比較熱但沒有冷氣可吹，進行跨年度比較發現2023年家裡較熱的孩童沒有或很少在吹冷氣的比例為53.1％，顯示孩童感覺家裡溫度高，但在冷氣的使用上呈現下降的情形，因為他們苦於沒有冷氣或礙於高昂電費而不敢開冷氣。

調查指出，不只冷氣調查中也發現，超過八成學童家裡的冰箱（82.4％）、電風扇（81.8％）和洗衣機（80.8％）為孩童幼時就有了，顯示該類家電的使用時間已久，相對也較為耗電。這些耗能又容易故障的家電，像是燈具、電冰箱與冷氣，常常讓面臨能源貧窮的家庭每月電費高居不下，往往扣掉房租與電費，便所剩無幾。

如就讀國一且有學習障礙的「妹妹」（化名），跟爸媽住在阿公留下的祖厝裡，媽媽除了打理家裡之外還要照顧妹妹學習，無法外出工作，還好爸爸雖然薪水不高但穩定，一家三口仍能勉強度日。祖厝年久失修，讓妹妹有記憶以來冬天下雨時就會漏水、進風，室內比室外還冷，晚上都要蓋好幾層被子；夏天因為房間沒有對外窗，冷氣老舊怕耗電不太敢開，因此晚上常常悶熱難以入眠；也因為屋況不佳怕會漏電，所以屋裡的日光燈不敢開，受限於家裡沒有多餘的經費，無法改善家裡的環境，就一直這麼湊合著住了很久，家裡的東西也因為房子的狀況而胡亂堆放。妹妹一家就是許多臺灣能源弱勢的家庭樣貌。

兒福聯盟與IKEA攜手合作「心未來 亮起來」計畫，提出四大計畫內容，包括發現、改善、培力及永續；「心未來 亮起來」計畫期待不只提供孩童明亮、安全的生活空間，更透過汰換耗能設備，有效減少碳排放量，守護台灣得環境永續，邀請關心能源貧窮及經濟弱勢家庭的大家一同捐款支持，一起給孩子舒適的家，共同翻轉能源貧窮，點亮孩子的家。