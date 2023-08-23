新北市捷運三鶯線正在全力趕工，力拚2025能夠順利如期完工，不過因採全自動無人駕駛系統，系統只能針對軌道異物作偵測，新北市議員蘇泓欽擔憂，若發生與今年5月台中捷運相同的施工吊臂砸落事件，恐會悲劇重演；對此，新北捷運局回應，雖為無人系統，但全車皆配有隨車員，可透過面板操控在緊急情況下煞車。

蘇泓欽表示，在5月的中捷意外發生後，自己就曾在總質詢時要求捷運局訂定相關SOP因應，甚至審計報告當中也要求市府研擬對策，但到目前為止還沒有看到成果，即使捷運局認為這類事件不該發生，但蘇直言認為「台中就是發生了！」

捷運局長李政安針對質疑表示，目前捷運系統皆偵測軌道的異物，但如中捷意外此類外來的懸空掉落物，屬於建築管理不當，正常情況是不應該發生的，不過李政安也強調，目前雖採用無人駕駛系統，但並非真的都沒有人員，全車都會配置隨車人員，可在緊急情況時，透過面板控制來緊急煞車。

捷運局也解釋，三鶯線列車均配置軌道異物偵測器及脫軌偵測器，若列車撞擊軌面25cm以上障礙物時，就會觸發緊急煞車，同時回報行控中心。此外，軌道沿線也有設置監視器，只要偵測到異物入侵軌道，便會啟動應變機制。

捷運局也強調，三鶯線車廂內也有設置逃生手把、對講機及逃生開門把手，雖車員操作後，行控中心就會依程序執行緊急煞車、車門解鎖或斷電。捷運公司也會每日進行軌道巡查，對於周邊的工程與建案也會定期監工巡查，確保行車及系統安全。