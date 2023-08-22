藝人大牙（周宜霈）今年6月藉「MeToo」運動，爆料11年前與陳建州到香港工作時曾遭對方性騷擾，陳建州堅決否認，原提告民事後改刑事，8月16日陳建州抵達北檢應訊，大牙也隱晦透露承擔很大的壓力，今（22）日七夕大牙老公「阿廖師」PO文放閃寫下：「若妳安好便是晴天，要一直快樂。」

大牙2020年和羽球教練男友阿廖師（廖勛威）結婚，今（22）日正逢七夕，阿廖師更新社群平台公開放閃，寫下「若妳安好便是晴天，要一直快樂」，曬出夫妻兩人的黑白照慶祝七夕情人節快樂，同時提到「今天下大雨又一直打雷不要亂發誓」，文字間不難看出心疼老婆的情緒。

7月24日時，大牙表示收到與陳建州官司的撤告書，透露成為這波運動第一個被起訴的受害者，一度吃不下飯、睡不著覺，壓力大到必須求助身心科和心理諮商，當時阿廖師曾發言力挺老婆「這次妳有我」、「我用我這一輩子守護妳」、「這件事情讓妳睡都睡不好，甚至去看了醫生只為了想要好好的睡一覺，今天就看到這個，老婆妳辛苦了」，文字中充滿對老婆的愛護與心疼。

16日陳建州抵達北檢，面對大批媒體詢問，他表示會透過司法程序捍衛清白，未來有機會再和大家報告進展。

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