Lola 蘿拉晚間在臉書PO文：我會深刻的反省自己、警惕自己並叮嚀自己往後的一舉一動，不再犯任何的錯誤。（翻攝Lola 蘿拉臉書）

外型亮麗又有傲人身材的YouTuber蘿拉（本名李佳玲），7月21日在台北市信義區知名夜店喝完酒後開車返家，途中將車停在禁止停車路段，員警發現後上前盤查，發現她全身酒味，當場酒測值達0.32，遭警方依公共危險罪，台北地院簡易庭審理後，蘿拉有期徒刑2月，可易科罰金6萬。晚間Lola 蘿拉在臉書發文，我會深刻的反省自己、警惕自己並叮嚀自己往後的一舉一動，不再犯任何的錯誤。

蘿拉在大學時期擔任模特兒被星探發掘，後與主持人沈玉琳一起主持節目，近期轉型成YouTuber，獲得不少粉絲關注，在各大社群平台上已有超過50萬人追蹤。蘿拉轉型成YouTuber後，影片內容多以挑戰、體驗系列為主。

警方表示，今年7月22日凌晨4時許，信義分局吳興街派出所員警擔服取締酒駕勤務，行經松廉路時見一自小客車違規停放紅線，遂予以攔查。發現該自小客車李姓駕駛散發濃厚酒氣，員警遂依法執行酒測程序，結果超過每公升0.25毫克，依違反刑法公共危險罪逮捕偵辦。台北地院簡易庭審理後，蘿拉有期徒刑2月，可易科罰金6萬。

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