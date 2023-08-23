對於建地趨於飽和的新竹來說，建商每推出新案皆深受熱議，尤其位於明新重劃區的「富來．森之青」，因地段珍稀性、四面臨路、公園首排、豐沛機能及交通利多等優勢，使其成為近期追求生活品質之首購族的青睞。

明新重劃區憑藉緊鄰竹北生活圈，擁有科技走廊AI智慧園區、昌益科技園區、及台元科技等人口紅利，而全區可建面積不到6公頃，並且即將開發完成，供給量持續減少，在竹北高房價的擠壓下，未來性可期。

優越的科技園區核心領域「富來．森之青」，滿足職住居遊的多元選擇。（台元科技園區實景/業者提供）

此外，串接新竹縣新豐鄉及新竹市的「台1線替代道路」，工程期共分2期，第1期預計2年半完工，屆時可疏通交通壅塞問題，大大縮短上下班通勤時間；快速連接中山高、湖口及竹北交流道，距離新豐火車站更只要5分鐘，串聯大新竹遊刃有餘，南來北往十分便捷。

生活機能的部分，仰賴新豐火車站站前商圈、明新商圈及竹北生活圈，各式店家林立，滿足各種需求及生活樂趣，日常採買無虞，擁有豐沛機能。專案經理程冠龍表示，明新重劃區有別於其他重劃區，無需等待區域慢慢發展，因生活機能發展較早，因此入住直接享有成熟生機，便捷生活立即到位。

新竹台1線替代道路工程啟動「富來．森之青」未來快銜竹北台68線。（台1線新豐車站商圈實景/業者提供）

由富來建設投資興建的「富來．森之青」，基地位處明新六街上，享有四面臨路、公園首排優勢。程冠龍指出，建案鄰近雙公園，宛如身處城市綠洲，假日去公園散步、帶孩子放電都不是問題。此外，基地四面臨路的優秀條件，是區域珍貴稀有的規劃，提供住戶良好的居住環境。學區則鄰近明新科技大學、雙語松林國小、忠孝國中等，沐浴濃濃的書香氣息，優質涵養從小養成。

明新地王「富來．森之青」首付58萬起、工程0付款限量方案，磁吸菁英家庭目光。明新科技大學實景/業者提供

「富來．森之青」採用的建材配備毫不馬虎且嚴選最實用，包含新竹少見的VAF專利智慧空氣淨流系統，有效阻隔PM2.5，為家人打造空氣清淨的空間，在後疫情時代更顯重要；BWT全棟式淨水器及3M櫥下型淨水器，從源頭過濾水質，提供優質的日常用水。

本案樓層規劃地上9層，地下2層；坪數房型規劃25至35坪的2至3房。其中3房規劃雙面採光、雙衛浴皆有開窗，臥室無間接採光，高坪效無虛坪空間。並設計全齡化公設、沿街綠廊與公園呼應，提供舒適的居住環境，獻給懂生活的您。而「富來．森之青」更推出首付58萬起、工程0付款限量方案，幫助您輕鬆成家！

富來．森之青

接待中心：新竹縣新豐鄉明新六街88號

賓客專線：03-557-5678