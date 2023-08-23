總統大選接近，購屋民眾觀望氣氛濃厚，加上《平均地權條例》新法通過禁止預售屋轉讓，房地產市場回歸剛性需求，房產專家分析，目前大台北地區房價，新北市預售屋屢創新高，新板特區更是單坪突破百萬，相比之下台北市開價保守，北投士林部分地區仍有9字頭以內的新建案，未來落後補漲效益高，民眾提早購屋可坐享房價增值的補漲成果。

房產專家卓輝華指出，2023年執政黨就提出平均地權條例的打炒房修法，在野黨快速呼應通過，預料土地與居住正義議題，將再度成為各黨總統候選人的重要政見，雖然影響房市價量，但細數2012、2016、2020年三次總統大選的政策激盪，房價卻越打越高。

從房價持續上漲的情況，證明不論哪位總統候選人當選，對房地產的不利因素早已淡化，消費者不應讓短暫的政治波動因素，影響對購房決策的判斷。

另外，《平均地權條例》新法上路後，投資客逐漸退出預售屋市場，回歸到首購、換屋族、長期置產剛性需求。根據最新「台灣房屋市場景氣燈號」資料，今年房市在第2季漸漸脫離低迷狀況，燈號為黃藍燈，下半年預計燈號轉綠燈，意味房地產烏雲逐漸消退，景氣逐漸回溫。

專家認為，在剛性需求當道的時代，如何聰明購屋成為要學習的課題，比較大台北地區房價，過去台北市一枝獨秀，新北市只能苦苦追趕。

近年來新北市隨著捷運交通建設完工，房價一路攀升，漲幅遠遠超過北市，包括永和區開價90萬，新板特區開價突破3位數，甚至連五股區預售屋都傳出每坪開價達70萬之譜。

北市生活機能成熟穩定，休閒生活也近在咫尺。(圖/業者提供)

相較之下，台北市商圈、生活機能、建設開發早，生活圈完整且成熟，房價趨於平穩保守。但如果新北市的房價不斷飆升，在比較效益下，消費者會將目光放回到台北市，包括文山、士林、北投等地區，都還有7到9字頭建案，未來勢必會有一波落後補漲的比價效益。

專家表示，目前全球利息上升且通貨膨脹嚴重，然而，房地產仍被視為長期抗通膨的安全選擇。將資金投入房地產市場是一個明智的長期投資策略，目前市場已有觸底回溫訊號，從長遠角度來看，此時是進場購買房地產的極佳時機。

台北市房地產熱門地區為北投士林科學園區，可望複製信義計畫區、南港經貿、內湖科學園區成功經驗，打造大台北地區「智慧健康醫療與數位技術服務園區」，成為台北市20年內發展重心，諸多利多話題，吸引建商紛紛插旗，預售屋成交價創下每坪132萬元新高價。

專家指出，受惠於北士科的水漲船高，一路帶動鄰近捷運站的推案價，包括明德站、石牌站、北投站甚至新北投捷運站同樣火熱，掛牌價陸續從7字頭一路攀升到9字頭。

新北投預售建案「玖原和美」有國際溫泉特區、雙捷運、薇閣明星學區等條件加持，加上主打2房格局低總價1755萬元起跳，成為在地客為二代購屋首選。（圖/陳瑀倫 攝）

位於新北投捷運站450公尺，由玖原建設推出的「玖原和美」，為老字號建商玖原建設整合完成，基地位於中和街及永興路一段口，三面臨路的角地，基地面積302.2坪，規劃地上15層地下5層樓，主推2~3房，為在地少見的大基地建案。

代銷業者表示，「玖原和美」具有鄰近國際級北投溫泉觀光特區、新北投與北投雙捷運、薇閣明星學區、公園綠地、賣場超商等五大特點，加上開價平實具有低總價特性，2房格局1755萬起跳，吸引不少要為二代置產的在地客，成交戶數穩定成長。