全球泡麵品牌相當多，各國都有當地特色的泡麵，方便快速就能飽足一餐，儼然已經飲食文化中的重要部分，去年全球消耗高達1212億包泡麵，較去年成長近14%，大陸及香港的需求高居世界第一，達450億包，成長最快的國家則是越南，比前一次統計暴增63%，相當驚人。

綜合外媒報導，世界泡麵協會（WINA）統計的最新資料顯示，去年全球一共吃掉1212億包泡麵，其中大陸及香港佔比最高，合計消耗450.7億包，比例高達37.1%，其次是印尼、越南、印度及日本，其中大陸香港消耗的量是排名第二印尼142.6億包的3倍。

而在全球消耗量前十大的國家中，越南成長的速度最快，去年的消耗量比2019年增加超過63%。香港01也統計，若從進口量去計算，去年平均每人吃下66包泡麵，相當於每周至少會吃一包泡麵。

有趣的是，該調查也揭露，各國吃泡麵時最愛加的配料是海鮮及雞湯，其他包括牛肉、豬肉及蔬菜都是熱門選項，另外在調味品上，是最多人使用辛香料，其次才是醬油、咖哩或起司等。