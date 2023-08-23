大陸房市接連爆雷，陸企恒大日前在美國曼哈頓破產法院依《破產法》第15章聲請破產保護，另一房產巨頭碧桂園也瀕臨破產，華爾街日報撰文示警，大陸長達40年的繁榮期已經結束了。

根據《華爾街日報》報導，大陸成功遏制疫情，以及美國消費者在疫情期間支出激增，進而掩蓋了大陸的經濟問題，但隨著大陸房地產泡沫破裂，西方對大陸產品需求下降等，使這些問題一一引爆。

報導指出，近幾個月來大陸經濟前景黯淡，包括製造業活動萎縮、出口下降、青年失業率創歷史新高，恒大聲請破產保護，碧桂園爆雷等。國際貨幣基金組織(IMF)預計大陸未來幾年的GDP（國內生產毛額）成長率將低於4%，不到過去40年大部分時間的一半。

報導示警，根據凱投宏觀預估，大陸的經濟增長率已從2019年的5%放緩至3%，並可能在2030年降至2%左右。

報導認為，按照這樣的成長速度，大陸將無法實現北京政府2020年設定到2035年將經濟規模翻倍的目標。如此一來，將使大陸更難脫離中等收入新興市場的行列，也代表著，大陸永遠不會超越美國成為世界第一大經濟體。