有「波霸始祖」稱號的一代豔星葉子楣，1994年為愛息影，久未公開露面的她，今（22日）出席香港電影製作發行協會44周年晚宴，57歲的她保養得宜，並透露復出拍戲的意願。

葉子楣今以白色平口上衣搭黑色喇叭褲現身，消瘦不少的她，透露現在體重大約90多磅（約40公斤），腰圍還是纖細的21吋，保養得宜的她，看不太出歲月痕跡，讓人驚艷不已。

葉子楣罕見公開露面。（圖／翻攝自東網）

而她淡出幕前的期間，都有定期運動和研究烹飪，4年前醫生男友呂錫照過世後，才漸漸再和朋友聯絡，被問到是否會復出拍戲？她也表示自己有戲癮，如果有好劇本當然沒問題，但也表示現在好多新人，做演員都有壓力。至於會不會再出寫真集，葉子楣表示「不會啦」，比較希望拍戲，已經好厭倦性感。

葉子楣擁有傲人36F上圍，憑著三級片《玉蒲團之偷情寶鑑》走紅，成為紅即一時豔星，還替「豪乳」投下二百萬保險，成為香港破天荒第一宗「人體保險」，成功掀起話題，葉子媚也成為波神的代表。

不過葉子楣與醫生呂錫照交往後，就漸漸淡出演藝圈，回歸平淡生活，相伴26年始終恩愛如昔，但2018年底兩人搭機飛往美國的途中，呂錫照突然心臟病發身亡，她也痛失老伴。