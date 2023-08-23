民進黨前立委賴勁麟近期遭質疑賺綠電財、當門神，21日請辭雲豹能源集團19間公司董座，雲豹能源獨董李退之也請辭。對此，前立委沈富雄22日就表示，「賴勁麟會自己主動要辭嗎？當然不是，他們一定是上面馬上做決定，誰做決定？當然是總統候選人」，引發討論。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，「我覺得雲豹事件，賴勁麟董事長還賠了一個獨董李退之，速度算是快，而且辭的非常乾淨」，沈富雄認為，「這表示潛在的破口可能很大，所以他要趕快除惡務盡，但國民黨的反應好像你辭了，我就講別的，你講那些幹嘛？現在你要攻這個破口，不要跑到別的地方去」。

沈富雄更斷言，「徐巧芯說他辭職是為了保護他女兒的選情，怎麼會？賴品妤的選情有那麼重要嗎？當然不是，賴勁麟會自己主動要辭嗎？當然不是，他們一定是上面馬上做決定，誰做決定？當然是總統候選人」。沈富雄最後更說，「總統候選人是新潮流系的，眼睛使個眼色，他就辭了，選戰打到這個程度，你就要會修理，哪裡打下去會痛，你這樣講有的沒有的是不對的」。