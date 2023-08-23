苗栗縣前縣長徐耀昌22日凌晨宣布退出國民黨，並在退黨聲明中點出新北市長、國民黨總統參選人侯友宜的四大罪狀。對此，前立委沈富雄22日就表示，「今天徐耀昌退了國民黨的千字文，網民的反應非常不好，忘恩負義，大家開始反感了，國民黨就有救了，這叫起死回生」，引發討論。

沈富雄22日在政論節目《少康戰情室》中表示，「今天徐耀昌退了國民黨的千字文，網民的反應非常不好，忘恩負義，大家開始反感了，我倒是覺得站在國民黨的立場，像這種事情不要一個一個來，通通來」，沈富雄認為，「來得多，大家一起反感，國民黨就有救了，這叫起死回生」。

沈富雄更接著說，「國民黨的領導份子，像朱立倫縱容郭台銘作亂，結果一、兩年下來，國民黨被掏空了自己還不知道，還對郭台銘抱著非常大的期望，動不得，所以今天搞成這個樣子，今天在野的選情，本來說要政黨輪替，從6：4變5：5，誰搞的？民進黨都沒動喔，是你們自己把它搞壞的，搞到台灣人民看不起國民黨，所以侯友宜民調上不來，現在看不起整個在野，所以都跑回去給賴清德了」。