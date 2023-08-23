苗栗縣前縣長徐耀昌22日凌晨宣布退出國民黨，並在退黨聲明中點出新北市長、國民黨總統參選人侯友宜的四大罪狀。對此，前立委郭正亮22日就表示，「徐耀昌那天在造勢活動說出要下架國民黨，他就是在找台階下，結果國民黨還是要把他送到考紀會，我不認為會對侯友宜加分，從政這麼久的人，他一定知道很多細節，這樣做真的不聰明」，引發討論。

郭正亮22日在中天節目《盧秀芳辣晚報》中表示，「因為徐耀昌那天在造勢活動說出要下架國民黨，他就是在找台階下，結果國民黨還是要把他送到考紀會，那這就是很奇怪，既然徐耀昌自己找一個台階下，大家沒看到就算了，為什麼要用紀律去追究？這個時候恐怕不是把朋友推出去的時候吧」。

郭正亮認為，「坦白說一個政黨如果要用紀律，表示其他方法都沒了，我們簡單講就是你政治方法已經行不通了，但政治方法能夠攏絡的人心絕對超過法律」，郭正亮也提到，「當年宋楚瑜2000年出來選的時後，國民黨如果用黨紀，一定一堆人被開除，宋楚瑜的親民黨那年就誕生了，這是政治藝術的問題」，最後郭正亮更說，「現在如果是用黨紀，我不認為會對侯友宜加分，從政這麼久的人，他一定知道很多細節，這樣做真的不聰明」。