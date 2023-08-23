中俄海軍上月28日展開第3次海上聯合巡航後，目前仍持續在太平洋海域航行。據日本防衛省統合幕僚監部最新發布，這11艘艦艇17日穿越沖繩和宮古島間宮古海峽後北上，從太平洋駛向東海，引發日方高度關注。退役少將栗正傑22日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，現代戰爭能打超過1個月的不多，尤其海軍需要港口，光太湖補給艦就可支援11艘軍艦，這也是一種武力展示，能在海上30幾天不靠港作戰，這種秀肌肉才最可怕。

日本防衛省統合幕僚監部從7月底公告中俄海軍遠海編隊11艘由日本海經宗谷海峽往西太平洋北部海域後，忍至17日再公布中俄第3次聯合巡航編隊，15日經日本沖之鳥礁東北向西航行。16日在位於大東島以南約50公里海域，17日過宮古海峽後向西北方向駛往東海，引發日方高度關注。日方指出，這是中俄艦艇首次同時穿越宮古海峽，對日方採取示威意圖明顯，已向兩國表達嚴正關切。

「不要只看今天的新聞，去翻一個月前發生什麼事？」栗正傑提到，一個月前發生北約峰會，還有尹錫悅去基輔訪問，還有北約準備在東京成立辦事處。然後等到北約峰會開完之後，馬上看到中俄聯合艦隊在日本海開始演練，一般以為這樣就結束了，因為一般兩國聯演不會搞這麼久。結果沒想到，從宗谷海峽到白令海去了，到鄂霍次克海去了！

栗正傑指出，又沒想到上禮拜他沿著鄂霍次克海南下，到跟美國航母雷根號快對頂的時候，才偏向走宮古海峽再回去。「那我以為就各自回家了？」結果又到青島，「那後面又有好戲看喔！會不會明天又到台灣海峽來？這很難講！」這代表的涵義就是說，這個艦隊可以在海上30幾天不靠港，光是太湖補給艦，就可以支援11艘軍艦在海上1個月的作戰。這代表的也是一種武力的展示，因為海軍需要港口。

「他讓你知道，我的艦隊可以在海上作戰1個月不靠港，這才是最可怕！」栗正傑強調，現代化戰爭，能夠打超過1個月的不多，在這1個月時間，我就可以切斷你美國跟日本的海上航道，甚至於空中航道，對日本在海上連續威脅1個月，在這種狀況下，日本受不受得了1個月被海上威脅？