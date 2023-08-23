北韓22日發聲明譴責美韓年度軍演，並警告稱，美國、南韓和日本領袖日前在大衛營達成的三邊協議，可能引發「熱核戰爭」。前立委郭正亮22日在《盧秀芳辣晚報》節目強調，傳統核武爆炸當量約5萬，小型戰術核武俄羅斯做到3千，北韓可能快要完成4千當量的戰術核武，一般認為就是俄羅斯傳授武功。就連北韓出現全球鷹無人機，可能也是俄方仲介從伊朗取得。而月初俄方直接宣布要跟北韓做軍事合作，這個才更可怕。

「現在大家幾乎都確認所謂的核武小型化，就是我們說的戰術核武，北韓可能快要完成了！」郭正亮提到，自己有看到一個報導說，他現在進度已經到72％了。這個東西如果完成，那是非常shocking令人震驚的。因為我們知道核彈的爆炸當量大概都是5萬左右，而北韓目前做的這個小核武可以降到4千！俄羅斯是公認這方面做得最好的，他可以降到3千，「這坦白說啦，沒有人會相信，這不是『哥哥爸爸』教的啦！」

「我認為就是俄羅斯教的！那俄羅斯是要幹嘛？」郭正亮直言，那就是你們要搞我，我就弄個小弟在前面，那我現在把我的一些「武功」傳給他，第一個就是小型核武、戰術核武，讓他可以做到4千當量，「那很可怕！那個如果丟航母，航母就不見了！」丟一個軍事基地，軍事基地大概也不見了。第二個就是無人機，因為那天韓戰70週年，俄防長紹伊古有去北韓，天上就飛著無人機，結果一看，「跟美國的全球鷹長得一樣！」

郭正亮指出，怎麼北韓會做全球鷹？因為伊朗有打一架下來，這個人家就會覺得說，一定是伊朗讓北韓去看！那誰能夠做這個仲介？還是俄羅斯！還有很多，他從去年第4季到現在，一路對各式各樣的導彈做升級。不覺得突然之間，北韓現在變得各種武功都學會了嗎？他還說他做出了超高音速導彈不是嗎？美國也認為他做出來了，怎麼正恩好棒棒，突然學會這麼多功夫？

郭正亮強調，結果俄羅斯也不避諱，8月1日有一架俄國空軍軍機降落在平壤機場，直接宣布要跟北韓做軍事合作，「我覺得這個才是更可怕的事情！」中國大陸對這種軍事布局比較小心，俄羅斯才不管你，戰鬥民族向來是用軍事手段在處理問題的，中國大陸是經濟加政治，俄羅斯是政治加軍事。所以恐怕未來尹錫悅頭會很痛，這也包括日本。而且這個看起來沒有止境，因為北韓直接出牌了，說拜登你就給我解除制裁吧！