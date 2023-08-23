日本準備將福島核廢水排入海，引發亞洲鄰國恐慌，韓國民眾擔心吃到核食，瘋搶海鹽和海產囤貨。前立委郭正亮22日在《頭條開講》節目強調，以後買海鹽要看製造日期，南韓8月24日之後製造的海鹽恐怕就沒有人要買了。而核汙水循環到太平洋只要57天，連東海、南海也難倖免。

「這東西他只要開始倒，韓國的海鹽，大家就要看製造日期了！」郭正亮強調，在8月24日之後，那個海鹽就沒有人要買了！「因為人家會怕！」然後看那個洋流，只要57天，「太平洋整個海域都有了！東海、南海也都有了！」

郭正亮直言，韓國的海鹽已經漲了好幾倍的價，日本的也漲。旁邊退將帥化民打趣說「最後只能買大陸四川自流井的鹽！」

國際事務專家賴岳謙提到，澳門確實有提到，日本的海鹽不可以有，海藻類也不可以有，「都不行，很嚴！」

郭正亮說，這對韓國人比較麻煩，因為他們習慣用海鹽。主持人周玉琴表示，台灣人還可以忍一下，不吃海鹽。賴岳謙直呼「我們為什麼要忍？」