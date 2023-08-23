日本盛行出租服務，租借一日男/女友已經不稀奇，還有人提供陪伴服務，陪客戶吃飯或傾聽心事。最近則有一名男子搬出拿手的「抓蟲」絕活，陪著顧客到戶外捕捉昆蟲、認識大自然，而且服務完全免費，推出後大受歡迎。

根據日本《每日新聞》報導，這名來自千葉縣、推特（現為X）帳號「@rental_ikimono」的26歲男子畢業於東京農業大學，大學時期曾在野生動物實驗室工作，對野生昆蟲、鳥類和魚類相當熟悉。大三時，他受到YouTube「為愛而活」（Live by What You Love）的口號啟發，決定將個人興趣發展成事業，於是經營起個人頻道，並在今年5月推出「租個人一起尋找生物」的服務，意外受到許多人喜愛。

他表示，上門的顧客多半是想帶孩子接觸大自然，卻苦於不知如何下手的父母。他會按照他們的需求，帶著一家人一起到公園尋找昆蟲，到海邊釣魚、挖蛤蜊，或是同遊海生館，而對方只需要負擔門票、交通、飲食和購買誘餌的費用，就能在野外上一堂超有臨場感的生物課。

這位生物達人說，他因為想到小時候教表弟釣魚的快樂，決定推出這項服務，沒想到客戶都能樂在其中，其中一個孩子甚至表示，探索大自然「比去迪士尼樂園更好玩。」不過他每個月只能帶15組客人，目前8月份的預約已經全部額滿，而他也考慮再免費推廣一年，就要酌收服務費用，讓興趣變成能賺錢的好工作。