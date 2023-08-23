該名工讀生遭起底，為一名擁有1萬粉絲的小網紅，但平日作為爭議多，喜好偷拍路人公審嘲笑。(圖／取自IG)

高雄鳳山區公所一名工讀生，不僅外洩低收戶個資，還貼上臉書嘲諷「死胖子、底層」、「中年番仔」，遭網友投訴到政風處。如今有網友爆料，該工讀生不僅是網紅，背景還相當硬，父親疑似為民代，引發熱議。

網友在Dcard發文「公家機關工讀生外洩他人個資」，透過截圖可看到，工讀生PO出數篇申請低收戶民眾的個資與身分證，嘲笑對方「很會生」、「姓氏真怪」，還完全沒打碼，更有文章直接罵低收戶「死胖子、社會底層」等歧視言語。

雖然貼文並未設定公開，僅給朋友觀看，但疑似友人看不下去，投訴到政風處。該工讀生也緊急刪文，但事情仍曝光，當場大哭，並表示自願離職，區公所也立刻終止僱聘契約。

原PO也在底下留言加碼爆料，表示自己「做夢夢到」，當事工讀生後台很硬，父母還是當議員的。引起網友討論，不少留言「南部都要先看後台」、「後台不夠硬是沒辦法錄取工讀生的，不然就是要有認識的開後門」；但也有許多人反駁，指出公家機關應徵暑期打工比比皆是：「想太多，那個只是市政府暑期工讀，每個縣市都有」、「真的想太多，很多都是報名後抽籤來玩的」、「我之前就去打工過，跟後台無關啦，但承辦人都會再三強調不能拍照」、「我也是高市的工讀生，我們這種都有簽保密協議，負責單位的課長不斷和我說絕對別違法，不知道這人腦袋在想什麼」、「市府暑期工讀還滿不錯，內容單純，薪水也不錯。只不過要一整天待在辦公室」。