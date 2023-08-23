台灣人特愛喝咖啡，超商也為此時常推出買一送一活動，還提供寄杯服務。就有網友好奇，自己跟風寄了10杯，算一算發現似乎超商虧很大，好奇一杯咖啡到底成本多少元。

網友在PTT八卦版發問「超商咖啡成本到底是多少」，他表示自己趁著買一送一活動時，到超商買70元特大杯，一杯35元，他寄了10杯，由於自備環保杯，還可以多扣5元，等於一杯30。

原PO認為賣東西至少利潤要五成才有賺，所以先設定一杯咖啡成本15元，但算了一算，扣掉紙杯、杯蓋、稅，在攤掉人事、店租和水電費，一杯成本是不是不到5元？好奇「一杯成本沒有五塊以下怎麼玩？」

鄉民們紛紛留言：「貴的是機器，不是咖啡豆」、「商業豆一磅200元，可以沖40杯，大量進貨價格還能壓更低」、「成本要用生豆算，1公斤應該不到200元」、「杯子成本比咖啡還高」、「咖啡豆一般人買1包200可以煮幾十杯，更別說超商這種超大量進口的，比一般人便宜」、「其實貴的是機台跟冰塊，獨立的冰塊包成本不低」、「超商咖啡買的是時間」、「賣越多越賺啦，你真以為商人會做虧本生意？」。