英媒《經濟學人》最新一期總結美國科技戰，用「costly、dangerous」來形容東西更貴、很危險。前立委郭正亮22日在《盧秀芳辣晚報》節目指出，美國想杜絕中國製造，但陸方透過東南亞5國包括越南光伏，及墨西哥等地方洗產地，還享有關稅優惠。經濟現況讓拜登左右為難，他想推經濟改革，但面臨國內業者抱怨難以競爭的壓力，另方面半導體龍頭英特爾不願放棄大陸市場，還在深圳設AI中心，小院高牆也無法一刀切。

「相關的原物料，中國大陸也是領先的，還有鋰礦跟鈷礦，還有一堆啦！」郭正亮表示，這個大概就是同步起跑的，中國大陸沒有輸給任何國家！太陽能也是。所以美國大概心裡也在想，這樣走下去，反制的東西愈來愈多，恐怕美國也有掌握不住的地方，就是所謂供應鏈的不確定性。

郭正亮提到，而且已經有很多研究顯示，美國造成供應鏈的不確定，大部分都指向中國大陸，那結果就是：東西都變貴了！所以看這一期的《經濟學人》，就在總結美國的科技戰，他用兩個英文字來形容，一個字叫「costly」，更貴；另一個字叫「dangerous」，很危險！相信美國人一定都看到了，就是你科技戰到底達成什麼目的？美國人現在也在想說，科技戰到底哪裡出了問題？

郭正亮指出，所以最近也看到英特爾去深圳，成立了AI智能中心，這個不是美國正要阻止人家投資的嗎？怎麼你英特爾就跑去了呢？所以這裡顯然是在找妥協點，就是說可能在某個技術級別以下，「就放了啦！那英特爾就說，我就是要做特供晶片啊！」顯然美國企業也在跟商務部說，沒有中國大陸市場，我們是沒有辦法活下去的！所以中國大陸市場無論如何，你不能一刀切，小院高牆的那個小院要愈小愈好！

「我最近看到一個例子，就知道拜登左右為難！」郭正亮強調，拜登前天宣布，中國大陸新疆的太陽能產品，繞到東南亞5個國家洗產地賣到美國的，因為美國本土的太陽能業者出來抗議，因為他們沒有辦法競爭。拜登前一陣子本來是說他不管這個，就讓它還是賣到美國，因為企業改革是拜登的施政重點。結果它的價格賣到美國，是美國的3分之1！美國的太陽能業者就在叫，他們的市佔率是8％，「可是8％也是產業啊！」

郭正亮直言，他們就跟拜登抱怨，說這樣我們都活不下去，拜登就訂了一個奇怪的政策，說要增加反傾銷稅245％，可是從明年6月開始實施！怎麼會有這種？不覺得聽了很可笑嗎？沒有聽過反傾銷稅隔10個月才實施的，都是下個月1日或立即實施，所以就看到他的為難。就是說怎麼還是中國製造呢？然後透過越南洗產地過來，因為越南有一間很大的公司叫越南光伏，事實上就是中資，拜登不是要去越南嗎？你把人家禁了，越南就會說，那我的就業怎麼辦呢？

郭正亮指出，中國大陸從2017到2021年，在墨西哥投資了1000億美元，就是你要抵制我，那我就繞一圈，來享有墨西哥的關稅優惠。這個當然對中國大陸的就業也是有傷。現在就是他說我不買「made in China」、中國製造，可是買到了「made by China」、中國洗產地製造！