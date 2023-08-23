K6劉家凱近來推出新歌〈跟自己對話〉。歌曲的demo是K6寫於2019的下半年，當時K6與老婆分別在台北與巴黎，面臨久違的獨處時刻，K6寫下這首歌並第一時間傳給遠距離的老婆聽，動人的音樂讓老婆聽哭了，也抒發了彼此的情緒。

K6說：「當時花了一個月的時間適應，一度感到生活無所適從，走進曾經很熟悉的店家卻不知該點什麼菜來吃時，才發現原來自己這麼不習慣一個人，卻也因此有了更多跟自己相處和對話的時間。」

不習慣一個人的K6，卻提到其實跟自己的對話是無時無刻都在進行，他分享前陣子經歷了一場自我懷疑，最近則是忙碌到沒有時間多想，比較常問自己「該怎麼解決眼前的問題？接下來怎麼做？」跟自己的對話往往也是最能感到平靜的時候。

〈跟自己對話〉MV請到曾擔任多部長片美術指導、MV導演的姚國禎執導，他以自身對美感的敏銳、細膩的情感刻畫，將K6高中時的真實經歷加入劇本，並回到K6的母校「新竹高中」取景。

MV邀請因戲劇《華燈初上》、《機智校園生活》等作品知名度大開的新生代人氣演員-劉敬飾演K6的高中時代，故事中的他喜歡彈吉他，對游泳隊也有著嚮往，儘管結果不盡人意，卻從未想過放棄熱愛的游泳。而飾演「自己」的K6，則像穿越時空般的坐在觀眾席，看著年輕時的自己為了夢想不顧一切的模樣，最後一幕兩人對視的感人畫面，讓K6在拍攝當下就感動不已。