日前在大陸長沙有一女子，因太喜歡品嚐當地美食「口味蝦」，且該女子吃蝦時習慣咬蝦鉗，導致她下巴脫臼，緊急送往醫院後醫生用物理治療幫助女子下巴歸位，女子感激不已。

該女本身是江蘇人，因習慣吃辣且酷愛湖南美食「口味蝦」，所以每天都要吃一頓，她認為「沒有口味蝦的日子就沒有意義」。直到最近，她發現自己的下巴不太對勁，每次吃完口味蝦後下巴都會痠痛、有時會伴隨著咯咯聲，但她誤以為是咀嚼過度導致的肌肉疲勞，所以沒有太在意，不料就在上周吃完口味蝦後，她突然發現自己的嘴巴無法閉合，用力閉緊時下巴時會有劇烈的疼痛和阻力，她照鏡子觀察狀況後發現自己的下巴向左側歪斜了一個角度，完全和上顎不對稱，緊急送醫。

女子送醫治療後確認是顳下頜關節紊亂，即是俗稱的「烙下巴」，該病可能由多種因素引起，如遺傳、關節炎、長期張口過大等，她的情況很可能是長期過度吃口味蝦導致的關節盤移位和肌肉拉傷。醫生判斷，女子下巴脫臼的狀況是初次發生，還沒養成習慣性脫位，故可以用物理治療讓下巴復位，但為避免再次發生，女子還需要進行一段時間的保養，才能讓下巴完全康復，這段時間內也不能再吃口味蝦了。

事件在網路上引起不少曾經下巴脫臼的網友共鳴，表示「不管什麼東西都不能天天吃」、「嗑瓜子嗑多了也會」、「這嘴有多饞」，另外也有不少網友分享「這玩意很容易復發」、「出門在外吃飯特別尷尬」，不少人經常發生打呵欠就脫臼的情況，提醒女子以後日常生活都要小心。

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