筆名「水鏡」的房仲專員文奕夫是專賣凶宅的房仲，曾以「賣房子總有刺激事」走紅PTT的marvel（媽佛）版。而他透露，大約10年前經手一間特別「凶」的凶宅，因其總共帶走6人性命，就連請來法師作法也仍於事無補，最後屋主毫無辦法，由於不想再讓他人喪命，決定從此深鎖大門，再也不租、不賣。

台中市曾有一間老舊公寓的出租套房，卻有6人接連命喪於此。資深媒體人林裕豐在節目《震震有詞》表示，該屋最初是由一對仍在大學念書的情侶承租，到了雙方升上大四某天，女方竟因抓到男方出軌而遭家暴，疑似萬念俱灰之下自我了斷。

事後屋主請來法師進到該屋作法，才又租給一對親生姊妹，結果姊姊竟被妹妹數度發現夜間行為怪異，不到幾個月也在屋內輕生。屋主聞訊驚覺有詭，決定打折出售脫手。

奇怪的是，屋主交由房仲處理帶看，不少客戶卻在傍晚期間，發現客廳「多一個人」，自此看屋時間就被限縮在下午2時之前，結果一名女房仲某天傍晚6時帶看該屋，隔天就遭發現未將鑰匙放回房仲辦公室、打電話無人回應，眼看隔天還有其他客戶準備看屋，同事只好請來鎖匠開鎖，不料開門卻見女房仲冰冷的遺體，死亡位置還與先前2名往生者一樣。

不過，雖然已有3人在該屋尋短，仍有投資客打算接手，並以新台幣58萬元買下，怎料房子還沒出租，租賃女承辦人員、凶宅對門鄰居竟也相繼走上絕路，儘管非在該屋輕生，仍為該間凶宅增添不少恐怖色彩。

林裕豐表示，前後6人命喪該屋，也為該間凶宅增添不少恐怖色彩。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

後來該屋租給一個單親媽媽，起初前幾個月都有正常繳納租金，到了第8個月突然開始欠繳，接著鄰居抱怨裡頭傳出怪味，此時租客又被發現於屋內客廳輕生。對此，文奕夫指出，自己大約10年前經手該屋，屋主透露，由於前後6人命喪於此，因此「不想再出租害人」。

另外，對門鄰居曾在凶宅閒置期間發現，明明無人居住的空屋，卻屢傳出交談聲、電視聲，甚至一樓鄰居也說自己會在中庭看到凶宅同個樓層「出現人影揮手打招呼」，之後陸續聽到一連串怪異聲響，實在受不了便也搬走。

文奕夫指出，自己大約10年前經手該屋，屋主透露，由於前後6人命喪於此，因此「不想再出租害人」。（圖／翻攝自YouTube／高點電視）

最終，屋主決定從此深鎖該屋大門，再也不租、不賣。此外，文奕夫提醒，自己希望能在保護屋主權益的前提之下，單純分享經驗，網友勿因好奇而去推測凶宅所在位置，甚至公開該屋地址，以免觸法。

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