西班牙阿利坎特省（Alicante）一名19歲男子，日前在一場嘉年華活動中被一隻公牛衝撞、拋飛，還遭牛角刺傷，當時一旁的民眾見狀雖想將他救出，但因害怕遭到波及，只能站在附近高聲呼喊，希望分散公牛的注意。所幸男子事後送醫治療，並無生命危險。

根據《每日郵報》報導，位於西班牙東部的阿利坎特省，當地時間8月12日為了紀念聖人聖羅克（Saint Roch），展開為期5天的瓦卡嘉年華（Fiestas de Vaca-or Cow Festivities）活動，當中包括西班牙聞名世界的鬥牛環節，不料傳出險象環生的一幕！

現場影片可見，多人遭到一隻公牛追趕，就在穿越狹窄的巷弄期間，其中一名19歲男子不慎跌倒，接著試圖起身之際，便被公牛壓在牆上，還遭牛角頂起拋飛重摔在地。然而，面對倒在地上的男子，公牛見狀又是一陣攻擊，直到男子逃到一棟建築物內，得以順利逃脫。

OMG : Don’t mess with the Bull young man,You will get the Horns.

SPAIN: This 19-year-old has been admitted with four serious gorings in Castalla (Alicante) after being attacked by a bull. pic.twitter.com/OQUHmx3wMO — L Kurien (@l_kurien) August 20, 2023

當時一旁的民眾見狀，由於害怕遭到波及，只敢待在附近高聲喊叫，希望藉此分散公牛的注意，降低男子受到的傷害。慶幸的是，男子雖因身體多處受傷送醫，經由緊急治療並無大礙，目前生命狀況穩定。當地官員里科（Jose Rico）指出，當下公牛如同火車碾過，所幸男子傷勢不重，情況比預期要好。

不過，西班牙反對虐待動物動物主義黨（PACMA）痛批，鬥牛除了造成公牛壓力，對於人們來說也是一種危險活動，「如果這些慶祝活動不復存在，我們將避免這些悲劇。」

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