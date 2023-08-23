投資人靜待AI概念股龍頭輝達（Nvidia）公布財報，以及美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會發表談話，從中尋找美國利率政策的線索，美國股市今天走勢分歧，大多下挫。

輝達股價在開盤後不久一度創下每股481.87美元新高，超越7月14日創下的480.88美元紀錄。由於市場看好輝達即將公布的財報將再度超越市場預期，股價已由近期低點反彈勁揚19%。

輝達股價後來隨著大盤走弱，由紅翻黑，收盤下跌約2.76%，來到456.68美元。不過投資人對輝達財報仍然樂觀。

道瓊工業指數下跌174.86點或0.51%，收34288.83點。

標準普爾指數下挫12.22點或0.28%，收4387.55點。

那斯達克指數小漲8.29點或0.06%，收13505.88點。

費城半導體指數下滑33.050點或0.93%，收3527.693點。（譯者：陳政一）1120823