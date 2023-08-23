蔡政府前年開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，此後美豬流向一直是大眾焦點，而美豬年進口達上千噸，消基會5月抽樣市場通路中289件含豬肉食品，始終未發現美豬存在，知情業者阿國（化名）則透露，目前市面上充斥假羊肉，這些羊肉是用美國豬肉偽裝而成，讓多數民眾「聞豬色變」的美豬如今改頭換面出現在大眾的餐桌上。

自前年1月開始，蔡英文政府開放美國含萊克多巴胺的豬肉進口，一時間引發社會譁然，更掀起對於萊豬的安全疑慮，而行政院為讓民眾安心，強調會「從海關到廚房」為消費者把關，並實施源頭管理、輸入查驗、清楚標示、追溯追蹤與市場稽查等管制措施，要求嚴格標明豬肉來源。

今年已有8322噸美國豬肉輸進台灣，卻有美豬被「再製」成羊肉，持續出現在民眾餐桌。（圖／讀者提供）

詭異的是，根據食藥署的「豬肉儀錶板」，至8月17日為止已有8322噸美國豬肉輸進台灣，但消基會抽樣市場通路中289件含豬肉食品，並未發現任何產品使用美國豬肉，美豬流向成謎，消基會懷疑恐有業者「洗國籍」，虛偽標示豬肉原產地，其實商人們的「小心機」不只於此。

「不只洗國籍啦，『肉籍』也都洗掉了。」在「肉界」打滾多年的阿國（化名）表示，近年市場上不斷出現「超便宜」羊肉，這些羊肉其實都是由豬的嘴邊肉製成，而這些豬的原料多數來自美國。

阿國提到，北部「肉界」現有一批神秘業務，專門向市場的中盤商兜售便宜肉品，而產品包裝上明確表明是「豬頰肉」，產地來自「USA」，中盤商拿到後，不會將它們當作每斤約百元的冷凍豬肉販售，而是「切片再加工」，「肉價」瞬間提升，在市場上以「羊肉」身分賣到每斤125元，這早已是肉界不能說的秘密。

記者為求謹慎，將市面上購買的「羊肉」送往SGS檢驗，但號稱羊肉的肉品卻沒有任何羊肉成分，反而是實打實的豬肉，阿國則盼主管機關積極查緝，別讓「掛羊頭賣豬肉」的亂象持續橫行。

重寧海鮮號表示，對於販售肉品為假並不知情，且肉品並沒有特別便宜，上游廠商以每斤120元出售，他們則是以2斤250元的價格賣給客戶，當中只賺取微薄利潤，自己也是受害者，將會找上游廠商問清楚。

新北市衛生局則回應，現已接獲民眾陳情，將派員前往該市場之攤商查核，後續倘查有不實之情事，可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下之罰鍰。

羊肉溫補營養、四季皆宜，但價格近年不斷飆漲，有不肖商人竟製出假羊肉以牟取暴利。（圖／123RF圖庫）

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