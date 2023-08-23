假羊肉近日流竄於市，受害者恐不計其數，而這已非台灣首次「豬羊變色」，高雄地檢署2014年偵辦豬肉假冒羊肉案，發現「華元」公司和「威峰公司」公司負責人何國榮售賣超過14萬公斤假羊肉，並詐得2200萬元，高檢當時要求「從重量刑」，判決結果在2017年出爐，何國榮遭判有期徒刑1年、緩刑3年，並向國庫支付25萬元，「超重」刑罰也讓食品界紛紛搖頭。

據了解，何國榮售賣肉品為業，他在2014年時因羊肉價格連年飆漲，竟突發奇想，教導員工將成本低廉的豬頰肉假冒成羊肉，按照不同比例摻入羊肉內，並加工製成羊肉捲，並分為「A」、「B」、「C」不同等級，當中「C」級更是只有羊油、沒有羊肉。

另家金龍肉品有限公司負責人黃建惠和妻子林金枝也同樣如此，他們將豬肉依比例加進羊肉中，再加工製成冷凍羊肉捲，並賣給下游廠商和消費者，高雄知名老上海臭臭鍋和大上海臭臭鍋，以及南台灣多間平價火鍋店和小吃快炒店都在不知情下購入「假羊肉」。

高雄地檢署獲報後深入調查，發現何男在1年內售賣14萬5200公斤假羊肉，不法獲利高達2200萬元，黃姓夫妻則販售假羊肉1萬5000公斤，詐得352萬，高檢認為他們犯行嚴重，2015年偵結，依詐欺、食安法等罪將他們起訴，並向法院求處重刑。

高檢的強硬立場讓民眾相信法律定會給不肖分子應得的懲罰，而最終判決結果也在2017年出爐，何國榮最終判有期徒刑1年、緩刑3年，並應向公庫支付25萬元，黃姓夫妻則科處罰金10萬元，並沒收未扣案犯罪所得594萬元，刑罰結果也讓食品界紛紛搖頭。

「難怪大家都說發財的方法寫在刑法裡，做這種虧心事還不用被關，下次一定還敢啊。」在「賣肉界」打滾多年的阿國（化名）表示，在加工之後，一般民眾難以分辨真假羊肉，不肖廠商也都在賭「抓不到」，抱持著「多賺一天是一天」的想法繼續大賺黑心錢，而台灣的司法也往往高高舉起、輕輕放下，給這些業者違反犯紀的「底氣」，期望主觀機關能勇敢執法，守護民眾的食品安全。

雄檢查獲假羊肉後將黑心業者起訴，並要求從重量刑，不法所得高達2200萬元的何國榮最終被「重罰」25萬元。（圖／報系資料照）

重寧海鮮號表示，對於販售肉品為假並不知情，且肉品並沒有特別便宜，上游廠商以每斤120元出售，他們則是以2斤250元的價格賣給客戶，當中只賺取微薄利潤，自己也是受害者，將會找上游廠商問清楚。

新北市衛生局則回應，現已接獲民眾陳情，將派員前往該市場之攤商查核，後續倘查有不實之情事，可依違反食品安全衛生管理法第28條第1項規定，處新臺幣4萬元以上400萬元以下之罰鍰。

穆斯林教義明文規定不得食用豬肉，假羊肉更讓他們覺得處處陷阱，生活在「不知何時會犯戒」的恐懼中。（圖／林士傑攝）

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