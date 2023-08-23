全國62間大專院校焦慮等著「111學年度大學分發入學」8月公布缺額之際，大同大學已有了新計畫。CTWANT記者獨家取得訊息，8月3日卡努颱風假這天，大同大學董事會及老校友開起第一場募款專案會議，訂出短期募款3億元、5年募款5億元，還要透過活化資產收租，讓大同大學新學期開始，學費比照公立，開啟台灣「校友治校」新篇章。

在少子化、私校入學缺額日益嚴重下，行政院6月底拍板，明年2月起全面減免私立大專學雜費3.5萬元，7月初大同大學董事會通過，今年8月起補助每生1.5萬元。依大專校院校務資訊公開平台公佈，111學年度私立大學每學期學雜費平均4萬9615元，公立大學2萬5503元，整學年私校學雜費約10萬元，公立約5萬元。「加上教育部的補助，大同大學學費就等於公立學校收費。」大同大學校長何明果說。

大同大學全校學生約3300人，預估每年補助經費需5000萬元，錢就從校友捐獻而來。「請家長放心，大學長們會照顧學弟妹！」大同大學校友中美晶(5483)創辦人盧明光發出豪語，除了3億元捐助會先到位外，還計畫5年內完成募款5億元，更長遠的目標是增加4年學費全免名額。

林挺生任內，大同大學公立學校的收費，讓很多家境清寒的學生能完成學業；如今校友們希望再恢復過往傳統。（圖／翻攝自大同大學FB）

聽到這個消息，大同大學學生及家長都相當開心，有同學說，「可以少打1份工了！」有人以為申請條件困難重重，但卻是「人人有獎」，大讚「減輕不少負擔」。

知情人士告訴CTWANT記者，颱風假這天，盧明光等大同大學老校友及董事會約10人召開募款專案第一次會議。會後，大同大學校友總會理事長、萬寶集團總裁朱成志在line的校友群組公告，「這學期將展開公益興學教育基金募款活動，…2026年將蓋好西北最靠近捷運的新教學大樓…目前已經準備好蓋大樓的專款現金了。」除了向老學長募到第一桶金，再透過資產活化後收租提供源源不絕收入，形成正向循環。

朱成志向CTWANT記者透露，很多老學長準備進入退休，為母校未雨綢繆，決定讓原本預定在2026年公立學校收費的計畫，提前達標，接下來將和學長盧明光倆人親自拜訪其他大同畢業的上市櫃公司董事長校友們，請大家為母校踴躍捐款，「希望未來5年後能不靠政府補助及校友捐助，也能維持獨立運作！」

這場國內首見的「校友治校」，起於2020年10月大同公司(2371)變天，2022年1月大同大學完成第19屆董事會改組，從原本多數由大同公司主管組成的董事會，換成以畢業校友及教授的全新組合，15位董事中有9位是校友，包括盧明光，與前夏普會長戴正吳，及啟碁科技(6285)董事長謝宏波，大同林家，只留下大房長媳、前大同公司董事長林郭文艶一席擔任董事職務。

林挺生曾幫每位工科學生上國富論，讓大同培育工業人才，同時也出了不少科技界的CEO，圖為盧明光於1991年接受林挺生頒發校友楷模獎。（圖／大同大學提供）

根據《我們都是大同寶寶》一書中記載，家中排行老大的盧明光，下面有4個弟、妹，從小就感受沉重的經濟壓力，進入大同就讀後立刻申請工讀，曾經負責一整棟電機大樓的清潔，甚至包括所有的廁所及馬桶，他靠著工讀和獎學金完成學業。據了解，戴正吳小時家裡也非常窮，還要在學校餐廳打工，不然生活費不夠，也是靠著大同林家對於學費上的補助挺過大學生活。

「我們在念書時就是這樣，學校經費不足時就是靠林家捐款，但現在時空環境變了，大同易主，過去18年來也無股息分配；但以前受惠學校照顧的老校友們，現在各個是業界精英，我們可以為學校做點事。」朱成志說，這次董事會、校友會希望藉募款凝聚校友共識，喚起讀大同的榮譽感。

朱成志說，現在的董事會校友比重高，想法觀念也較相近，除了想比照公立大學收費，「未來學生人數不求多，就如同我們以前唸書時，集中火力在電機、機械、化工、工業設計、事業經營5個系所，培養產業的將帥。」

大同大學校訓「工業報國」，並強調實作的重要，目前有50家育成廠商進駐校園，學校工廠的機器設備開放給學生及廠商使用，業者也會帶進最新的設備和新知讓產學接軌。（圖／翻攝自大同大學FB）

一位年輕校友也觀察到，其他大學是想方設法開設新班、新課程吸引學生就讀，大同大學則是反其道而行，有計畫性的縮減班系。根據大同大學官網顯示，108年化學工程學系與生物工程學系整併成化學工程與生物科技學系，110年機械工程學系與材料工程學系整併成機械與材料工程學系；111學年度起，電機資訊學院則併入工程學院。已從15個系所，縮到10個系所。

大同大學校長何明果向CTWANT記者證實，確有此事。他解釋，過去30年來高教採擴充政策，機械系衍生材料系，電機系衍生資訊工程系，化工系衍生生物工程系，工業設計系衍生媒體設計系…；如今風潮轉向科技跨域整合，美國各名校電機及資訊重新合一放入EECS或ECE，「學校有計畫回到民國70年代以前，機、電、經、化、設5個為首的專業範疇，並以加州理工為標竿，將學生人數也縮減至1200~2400人，集中資源，以迷你精緻辦學邁進。」

由於計畫性系所收斂，學生數減少，也讓何明果更有信心喊出，「未來每位學生都享有50萬的教育資源，是公立學校的2倍」。至於何時能達成這個終極目標，他回應，目前正努力經營學校資源、活化資產，目標每年能穩定產生6億元營運收入，這要看後續執行的進度，「但我認為，10年內一定能達成！」

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