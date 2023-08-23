「史上最殺舞蹈男團」Energy今年4月，5位原始成員全員到齊，在五月天高雄演唱會上擔任演出嘉賓，葉乃文（牛奶）、蕭景鴻（阿弟）、郭葦昀（TORO）、謝坤達、張書偉睽違20年再度合體，掀起滿滿回憶殺。時報周刊CTWANT掌握獨家消息，Energy已簽約五月天所屬相信音樂，原裝陣容的5人Energy將再度復出歌壇。

Energy今年4月，5位原始成員全員到齊，在五月天高雄演唱會上擔任演出嘉賓。（圖／相信音樂提供）

Energy2002年7月正式出道，推出首張專輯《Come On》大獲好評，主打歌曲〈放手〉更是傳唱至今。當時人氣很高的TORO，因與經紀公司鬧出糾紛，在Energy僅待了2年，於2003年宣告退出，轉投經紀公司喬傑立，之後加入另一個男團「台風」，該團在2005年12月推出第一張專輯《天大地大》，中間也有演唱過電視劇的原聲帶，不過好景不長，2006年台風宣布解散。

2002年成立的Energy歷經人事更迭、全員單飛，如今傳出將簽約五月天所屬相信音樂。（圖／報系資料照）

TORO、牛奶退出後，Energy在2007年6月加入原後備舞者小剛。（圖／報系資料照）

2005年10月又因為團長牛奶想專注發展舞蹈事業退出，2007年6月加入原後備舞者唐振剛（小剛），讓Energy成為4人團體，Energy在2009年《鐵馬青春行》節目後宣布全員單飛，而從2002年至2009年這段時間，他們前後共推出6張專輯與1張精選輯。

團長牛奶則先後創立了舞蹈教室、娛樂公司，今年6月還問粉絲是否還會支持他們組哥哥團，似乎預留伏筆。（圖／取自葉乃文臉書）

人事幾經更迭的Energy，團員們各自單飛，坤達、書偉都朝戲劇圈發展，獲得不錯的成績。退居幕後團長牛奶則先後創立了舞蹈教室、娛樂公司，而郭采潔也是他的旗下藝人。團員阿弟曾上節目爆料，泣訴前經紀人黃振軒不但挑撥成員間的感情，更騙走上億酬勞，演藝之路相當坎坷。

2005年五月天舉辦《Final Home當我們混在一起世界巡迴演唱會》就曾邀請Energy擔任過嘉賓，兩大天團合唱〈孫悟空〉、〈放手〉，時隔18年後五月天再邀原始版Energy同台，除了復刻當時兩首歌的表演外，更加碼合唱〈某年某月某一天〉、〈有些事現在不做一輩子都不會做了〉。當Energy 出場又唱又跳，全場尖叫聲破表，一句「大家好！我們是Energy」，又讓台下歌迷躁動沸騰。

而除了在五月天演唱會上驚喜合體外，Energy曾在成軍15周年時，牛奶、張書偉、Toro、坤達與阿弟合體開直播，當時也引發熱烈討論。如今Energy從當年的小鮮肉蛻變成熟男，年均超過40歲的成員們不少已成人夫、甚至當了爸爸，相信他們這次回歸歌壇，絕對能再創另一次新事業高峰。

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