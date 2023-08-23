28歲「最正啦啦隊女神」陳怡叡（Yuri）是演藝圈超強發電機，曾被時報周刊CTWANT直擊約會邱宇辰（毛弟）、帶《全明星》隊友于成炘回香閨。近日，本刊又發現Yuri身邊出現了一位新歡，對方正是她3年前公開表示欣賞的「玖壹壹」成員春風，他們不僅會進出彼此家門，春風甚至會派司機接女方搭乘自家座車南下台中，交情好得不得了。

春風穿著一身如同宣傳時常見的黃色休閒套裝從Yuri家離開。（圖／本刊攝影組）

經過2小時半後，看來略顯憔悴的Yuri，拿著大包小包現身家門外準備出門。（圖／本刊攝影組）

春風派來的司機接Yuri上車，中間她還下車買吃買喝的。（圖／本刊攝影組）

司機車子停留楊梅休息站時，還幫忙Yuri把垃圾拿下車丟。（圖／本刊攝影組）

今年3月，春風在經典賽時，一邊拍攝Yuri，同時伸手做出隔空抓的動作，被一旁的助理嗆「噁爆了」，引發外界熱烈討論，而看似零交集的他們，其實多年前早合作拍攝廣告，當時Yuri正與毛弟傳出緋聞，但她不認愛，並公開示愛春風，大讚他Man又沉穩客氣，還很幽默，整個人散發霸氣暖男氣息。沒想到3年後，2人竟發展出不一般的好友誼，8月17日下午2點7分，春風走出位於台北市一處住宅社區，旋即搭乘計程車離去，而這個社區，正是Yuri在台北的新住處。

車子一路開到台中春風家後，當天便沒有再見到Yuri蹤影。（圖／本刊攝影組）

隔天下午春風獨自開著另一台與接送Yuri車號一樣的轎車出門又返家。（圖／本刊攝影組）

在春風離開約2個半小時後，一輛車號與春風愛用數字相同的黑色箱型車開到社區門口，不久便看到Yuri提著大包小包走出大門。奇怪的是，Yuri左手提的LV的旅行袋並不像是一般女用款，反倒像是春風多次在IG上曝光的同款。相較於春風的輕裝，Yuri卻是吃力地扛著2個大包包，看起來像是要去異地過夜似的，司機見狀則趕緊下車幫她開車門，看起來十分禮遇對方，再加上來接她的車子車號，顯示出2人之間的關係很不同。

不管是接Yuri的廂型車，或是春風開的另外兩台三菱與保時捷，車號都同樣都使用春風喜歡的數字。（圖／本刊攝影組）

Yuri出門時拎的名牌大包，在春風的舊照中也不只一次出現同款包。（圖／取自春風IG）

Yuri上車後先到路口超商買咖啡、食物，接著車子開上高速公路，中途在楊梅休息站停車，司機幫Yuri丟垃圾，隨後繼續南下。晚間7點9分，車子抵達台中市一處住宅社區，而該住處正是春風的家。

18日下午2點多，春風開著他的三菱EVO出門，車號與接Yuri的廂型車數字相同，是他愛用的數字。一路上，春風似乎習慣重踩油門、釋放車子的馬力，變換車道時也是經常不打方向燈。第一站，他先到銀行辦事，辦妥後，春風站在騎樓，皺著眉頭看著手上的存摺，上車前又關心了一下愛車的輪胎，接著驅車前往加油站洗車。約莫3點多，春風不知是否精神不濟，還是想替好朋友服務，返家前先前往咖啡廳買咖啡，卻冒著被開單的風險，將車子違規停放在紅線上買1杯咖啡。

4點13分，春風開著另一台車號，又是同樣數字的黑色保時捷出門，但他似乎習慣不遵守交通規則，依舊不打方向燈就變換車道。4點26分，大雨中，春風將車停在稍早造訪的銀行門口，看他才走進銀行沒多久，便迅速返回車上，接著驅車到他投資的飲料店買飲料，並在隔壁店家買了頂帽子和雞蛋糕，見他手上抓著一大疊千元鈔，本以為他還要去什麼地方消費。然而春風卻將車子開進公司混血兒娛樂所在的大樓停車場，原來當晚玖壹壹在新竹的夜店有演出活動。而這一天，始終沒看到Yuri，僅在18日清晨分享了在打麻將的限動，身上穿的還是前一夜出門時穿的同一套衣服，令人好奇她18日的行蹤為何。

本刊記者詢問Yuri與春風、王齊麟關係為何？樂天女孩經紀人表示，「公司對於藝人私下交友的情況都不會過問」，並強調，「跟朋友餐敘、聚會都是正常社交，大家不要過多聯想。就我知道她單身好久了。希望大家多多關注她在球場和戲劇上的表現啦！」春風所屬的混血兒娛樂則回應他與Yuri，「朋友聚會或出遊，不需要過多揣測，謝謝關心。」

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