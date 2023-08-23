回顧陳怡叡（Yuri）的緋聞，除了時報周刊CTWANT曾直擊邱宇辰（毛弟）和于成炘與她關係密切之外，還有一段鮮為人知的故事。本刊先前接獲消息，稱她與羽球國手王齊麟也有一段情，男方更多次被本刊目擊溫馨接送Yuri。不過，當時Yuri經常于成炘混在一起，真實的感情狀態叫人霧裡看花。

去年11月30日晚間，Yuri結束《全明星運動會4》的錄影工作，和一名女子走出泰山體育館，只見Yuri剛接完電話，王齊麟的黑色賓士便出現接走Yuri（紅圈者）和女子兩人。（圖／本刊攝影組）

Yuri在參賽《全明星運動會4》時，因王齊麟指導羽球與其結緣。從女方的IG精選動態中，可以找到2人一起拍攝的畫面，上面還特別標註了2022.9.26，為這段緣分留下美好的紀錄，文中的一段：「在看到齊麟開封他今天收到的全新球拍借我的時候...。」從王齊麟願意借出全新的球拍，可見女方在他心中也有一定的分量。而在紅隊的IG中，2022年11月4日也有他們在練習時留下的畫面，其中，男女雙方手持的球拍都是黃色握把，明顯是一對的球拍，顯見2人好交情。

去年12月30日晚間，Yuri在結束演出活動後便有車來接她，車號數字沒有意外地與王齊麟家的兩輛車相同，而女方也以相當熟練地坐進副駕駛座，接著車子直驅Yuri當時所住的台北市大安區某社區。（圖／本刊攝影組）

去年11月30日晚間7點半，Yuri結束《全明星運動會4》的錄影工作，和一名女子走出泰山體育館，只見Yuri剛接完電話，王齊麟的黑色賓士便出現，並接走2人；同年12月30日，王齊麟在臉書貼文展示新買的白色保時捷運動休旅車，巧的是，當晚7點50分，Yuri在結束演出活動後，便有同款同色的車來接，車號數字沒有意外地與王齊麟家的兩輛車相同。看來王齊麟入手新車的重要任務便是接Yuri收工，而女方也以相當熟練地坐進副駕駛座，接著車子直驅Yuri當時所住的台北市大安區某社區。

王齊麟去年底開心曬照宣布買新車，晚上便開著新車到南港接Yuri下班，看來王齊麟入手新車的重要任務便是溫馨接送Yuri。（圖／本刊攝影組）

5天後，本刊早上才目擊Yuri帶剛恢復單身的于成炘回家，期間于成炘不僅把手伸到女方的左肩及背部，還能獨留在Yuri香閨，可見交情不一般。不過，當天下午4點55分，于成炘開車將Yuri與疑似是她妹妹的女子載回家後，Yuri一下車便與2人告別，出社區隨即坐進王齊麟駕駛的保時捷新車，十分忙碌。

事後本刊再觀察，發現王齊麟在東南亞五國參加公開賽時，Yuri人則到美國表演；時間來到6月台北羽球公開賽期間，也遲遲未見2人碰面，Yuri更因工作緣故到日本，返台後又到韓國旅遊。而王齊麟則在6月30日，出發加拿大參加比賽。2人彷彿牛郎與織女般，想聚在一起都難，如今Yuri與春風互動密切，似乎要再見到王齊麟溫馨送情，想必是不可能的任務。

前一腳剛離開于成炘座車，Yuri後腳轉身坐上王齊麟的副駕駛座。（圖／本刊攝影組）

本刊記者詢問Yuri與春風、王齊麟關係為何？樂天女孩經紀人表示，「公司對於藝人私下交友的情況都不會過問」，並強調，「跟朋友餐敘、聚會都是正常社交，大家不要過多聯想。就我知道她單身好久了。希望大家多多關注她在球場和戲劇上的表現啦！」春風所屬的混血兒娛樂則回應他與Yuri，「朋友聚會或出遊，不需要過多揣測，謝謝關心。」

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