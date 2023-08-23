蔡英文總統昨（22）日晚間前往新莊體育館觀看「FIBA 2023世界盃籃球賽熱身賽」，除為比賽開球外，也與立陶宛前總統葛寶思凱德（Dalia Grybauskaitė）一同為選手加油。蔡英文昨也在IG上PO出在2位超過200公分的巨人球員中間開球的照片，其身高差讓不少網友十分驚訝，覺得很好笑。

蔡英文在IG上寫道，她和立陶宛前總統葛寶思凱德，一起觀賞立陶宛和拉脫維亞的比賽，兩支歐洲頂級強隊的比賽，讓人看得很熱血，立陶宛的球員攻守俱佳、拉脫維亞隊則是拚勁十足，兩隊球員的奮力表現，讓現場的台灣球迷歡呼聲不斷。

隨著疫情的解封，蔡英文表示，有越來越多的國際友人到訪台灣，也有越來越多的國際級賽事、表演來台灣舉行，讓我們跟世界的距離更靠近，「身在台灣的我們，也用最熱情、最友善的方式回應世界」。

蔡英文也感謝立陶宛、拉脫維亞的籃球員、開場表演的幻藍小熊genblue及中場表演的refomerzcrew以及全場熱血的球迷朋友，一起為昨晚帶來了精采又美好的球賽。