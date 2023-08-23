男星王陽明與蔡詩芸結婚7年，育有一個女兒，夫妻倆平時會在社群上分享生活及育兒日常，但日前卻爆出婚變、分居的傳言，引發外界討論；如今夫妻倆再被爆出疑似是因女兒教養問題、家庭價值觀才導致失和。

根據《鏡週刊》報導，王陽明與蔡詩芸似乎是因女兒教育問題而大吵，由於蔡詩雲的媽媽蔡麗娜對於外孫女過度溺愛，讓身為爸爸的王陽明看在眼裡卻有口難言，且據悉，蔡麗娜在外孫女生日時送了一支百萬名錶，讓身旁的人都直呼誇張，這時蔡麗娜才改口等到孫女18歲再送。

事實上，一名網友14日在Dcard以「王陽明跟蔡詩芸是不是分居啊？」為題發文，發現這對夫妻已近4個月未在社群發同框照、互動，而且最後一次合體公開露面，還是因為蔡詩芸的母親得了世界夫人中華台北賽區總決賽的冠軍，因此遭懷疑是否鬧婚變；對此，王陽明受訪時坦承，老婆自從上《大嘻哈》以後，有很多工作「所以我們兩個相處的時間的確是越來越少」，不過王陽明認為，夫妻還是偶爾可以找到一些單獨的時間。

網友曾以「王陽明跟蔡詩芸是不是分居啊？」為題在Dcard發文。（圖／擷取自Dcard）

然而，他也感謝老婆的付出，並讚蔡詩芸把孩子照顧得很好、女兒也是天使寶寶，儘管兩人也會為了小孩教育而吵架，但王陽明認為，這是每對夫妻都會遇到的事「我覺得這些東西是只有我跟詩芸才會最了解」。