自助餐店經常因計價方式不透明，產生消費爭議，高雄一名男子昨傍晚到自助餐夾4菜1主食，分別是番茄蛋、荷包蛋、青菜和2塊油豆腐，主食是滷肉，外加一碗白飯，被店家算160元，他氣得大罵「以後再來這間買我就是智障」，貼文曝光網友也搖頭，指160元在高雄真的太盤。

原PO昨（22）日於PTT八卦版指出，在自助餐夾取番茄蛋、荷包蛋、青菜、2塊油豆腐、1匙滷肉和一碗白飯。根據上傳的圖片來看，他使用內用紙盤盛裝，約9塊滷肉和2塊油豆腐，分量佔據主食1大格子、其他3小格分別是番茄荷包蛋及蛋、青菜。

原PO買4菜1主食，店家沒有無限量供應白飯，他要網友猜價格，還氣得說「以後再來這間買我就是智障。」

圖文曝光，起初網友猜測售價落在120至140元之間，「130元」、「125元」、「120元」、「140元」、「135元」；原PO表示比140元更高，網友又接著猜「150元」、「145元」、「我猜180元啦！比這還高你就盤子」。

原PO才公布這盤總價是160元，網友們覺得依菜色來說，160元在高雄很貴，，「南部自助餐能夾到160元，超盤」、「那個量賣160元？」、「所以我是不吃自助餐的，價格扯翻天」、「你高雄這樣160元？」、「你這樣160元在台北都算貴」、「160元有夠貴的，高雄終於超越台北了」。但也有人說近期番茄很貴，可能是影響價格的主因。