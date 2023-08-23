一名女網友分享自己奇特的經驗，某一次在台北車站的公廁小便，突然聽到隔壁間傳來「勁爆聲音」，一位阿婆一關上門就開始問候別人的祖宗十八代，超流暢的罵人聲音讓原PO傻眼，也引起網友討論。

一名女網友近日在Dcard上分享，某天她在北車上廁所，突然聽到隔壁間的廁所傳來各種「勁爆聲音」，一位阿婆似乎在廁所裡對著空氣狂罵，而且遣辭用句超髒，問候人家老母等各種詞彙全都來。

女網友表示，聽到阿婆流暢地罵人，起初覺得很爽、很抒壓，但到後來就開始有點害怕，因為很怕上完廁所以後遇到阿婆，萬一掃到颱風尾怎麼辦？雖然對方可能只是想躲起來發洩情緒。

貼文引起網友討論，「真人版妮妮，忘記帶兔娃娃了」、「我也聽過類似的」、「我想要的不是這種勁爆」、「廁所裡面罵一罵，出去又是慈祥和藹的婆婆」、「還以為是阿婆在玩玩具這種勁爆聲音」、「我都是騎車，在半路上狂罵」、「最恐怖的應該是出來敲隔壁門沒回應，一打開裡面根本沒人」。