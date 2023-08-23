苗栗縣前縣長徐耀昌昨（22）日凌晨突然宣布退出國民黨，還點名國民黨總統參選人侯友宜的4大罪狀，消息一出震撼政壇。對此，曾任國民黨主席的立委江啟臣呼籲，國民黨必須要重視徐耀昌退黨的警訊，因為徐的行為恐會造成親痛仇快。

徐耀昌昨在臉書發聲明表示，國民黨是榮耀，也是遺憾，榮耀的是曾在前總統蔣經國領導下，打造台灣成為世界的經濟奇蹟；遺憾的是國民黨在密室政治及脫離民意的過程中，迷失了方向、失去政權，此外，他也提及侯友宜的4大罪狀，分別是：不被黨內同志認同、在高雄市前市長韓國瑜選總統時冷眼旁觀、在百場公投中拋棄國民黨、竊取黨的權力卻不肯付出分毫。

江啟臣昨在政論節目《少康戰情室》分享，由於他的選區就在徐耀昌隔壁，大家感情不錯，因此他起初認為，徐喊出「下架國民黨」應是口誤。但在看到徐耀昌的千字退黨聲明後，他也認定，這應不是口誤，而是對黨內早已有怨言了。

江啟臣示警，國民黨必須要重視徐耀昌退黨的警訊，因不管是否會造成後續效應，對現在的國民黨而言，徐的行為恐會造成親痛仇快，「這不得不重視」。