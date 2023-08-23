前總統馬英九日前赴陸祭祖，祭拜過程中情緒激動一度哽咽，顯示出慎終追遠、落葉歸根的中華文化。前立委蔡正元今（23）日也將攜帶族譜，返回位於大陸泉州的蔡氏家廟祭祖，他透露雖然從來台祖至今已超過400年，但記錄下來的族譜仍與蔡氏家廟中的一字不差。

蔡正元昨日在臉書表示，他的祖先在西元1621年時來台開墾，是大陸人來台開墾最早的記錄，至今已402年，當時的祖先攜帶的蔡氏族譜，完整記載從唐朝咸通元年（西元860年）遷居福建晉江的第一代祖蔡用明至當時的所有世系。

蔡正元指出，身為私塾教師的蔡用明，在晉江青梅山旁開設青陽書院，帶動文教風氣，教出多名狀元和進士，其子孫因此自稱「青陽衍派」，包括墓碑都會刻上「青陽」兩字。

「兒孫都要抄錄祖譜！」蔡正元說，今日他將帶著族譜返回泉州蔡氏家廟祭祖，而自來台祖開始，每一代兒孫都需抄錄族譜，雖然已過去400年，但這些手抄本仍與泉州蔡氏家廟所傳的族譜一字不差，令人嘖嘖稱奇。