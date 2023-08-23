今年初，台北市警察局一名林姓警官，休假時和二名同僚接受友人招待到酒店喝花酒，並將酒店小姐帶出場，遭女方向督察室檢舉遭上下其手，且事後多次騷擾，小姐不堪其擾去電檢舉，林員事後遭到記過調離，且遭督察室移送法辦。

本案在年初爆發時當時眾說紛紜，傳出各種版本，基層論議紛紛，但經督察室調閱監視器及查訪相關人士後，查明外界流言飛語與事實不符，且未有任何當事人提告，強調未來會加強相關教育，希望同仁謹言慎行以維警譽。

未料女方事後遭到幹部施壓甚至霸凌，被迫離開工作場所，甚至不明人士騷擾，造成她身心俱疲，還必須就醫。最後在友人鼓勵下，鼓起勇氣向督察室檢舉。

台北市政府警察局督察室表示，有關林姓警官於今1月3日遭檢舉非因公涉足不妥當場所，經主動調查違反警紀屬實，核予記過2次，並調整服務單位；惟當時因檢舉人不願接受督察人員訪詢，致未能進一步深入查證。

對於前案另衍生林姓警官涉嫌妨害性自主部分，督察室已於本年7月7日受理該案旋即主動查處，並報請台北地方檢察署檢察官指揮偵辦，全案於7月20日將林姓警官移送台北地方檢察署。

台北市政府警察局強調，對於員警違法（紀）行為，向來秉持「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度與決心查辦，對違反法令之員警將從嚴查處，以淨化警察陣容。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。