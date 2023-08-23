The NBA is fining Sixers star James Harden $100,000 for his recent comments referring to franchise president Daryl Morey as a “liar,” sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 22, 2023

七六人球星哈登（James Harden）日前在中國行大放厥詞，砲轟自家總裁莫瑞（Daryl Morey），據《ESPN》記者沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski）報導，哈登因為違反禁止公開討論交易的規定，遭聯盟官方開出10萬美元（約新台幣306萬）罰單。

哈登不滿沒有被頂薪續約，七六人又不將自己交易出去，他痛罵莫瑞是騙子，表示不會再和他效力同一支球隊，之後接受媒體訪問，哈登認為想要和七六人修復彼此之間的關係已經為時已晚，並打算缺席球隊季前訓練營，藉此來施壓七六人。

聯盟發表聲明，檢視先前有關哈登的採訪內容，證實已經觸碰到球員公開討論交易的範疇。官方近年針對非法招募開出多筆罰單，過去因為經紀人里奇保羅（Rich Paul）公開提出交易請球，害得當時效力鵜鶘的安東尼戴維斯（Anthony Davis）收到5萬美元罰款。

球員工會則給予支持，他們認為哈登的言論沒有違反公開要求交易的規定，將提出申訴並推派仲裁員審理案件。七六人先前確實有送走哈登的意願，並與他所指定的下家快艇進行討論，只是未能收到滿意的交易報價，8月初就結束了談判。