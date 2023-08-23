巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）今天參加在南非約翰尼斯堡舉行的金磚國家（Brics）峰會的第一天活動，主張集團納入新成員以及採用共同貨幣。

金磚國家由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成，峰會於22至24日於南非大城約翰尼斯堡舉辦。

除巴西總統外，南非總統拉瑪佛沙（Matamela Cyril Ramaphosa）和中國國家主席習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）也出席會議。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以遠端方式參與。

魯拉今天與非洲國會代表會面表示，巴西與非洲的貿易流量僅占巴西對外貿易的3.5%，非洲擁有巨大的成長機會和潛力，巴西與非洲國家之間的商業關係有待加強。

魯拉、拉瑪佛沙和莫迪還出席金磚國家工商論壇，習近平和蒲亭沒有出席，但派代表參加活動。巴西前總統、現任金磚國家新開發銀行行長羅賽芙（Dilma Rousseff）也出席論壇。

魯拉在每週的現場直播節目「與總統對話」中表示，金磚國家不能是一個「封閉俱樂部」，他贊成其他國家加入金磚國家，但新成員必須有一定的「承諾」。

魯拉指出，阿根廷加入金磚國家非常重要，巴西在制定工業發展政策時，不能忘記阿根廷也需要共同成長。

魯拉還談到加強金磚國家新開發銀行的必要性，以確保為集團提供更好的信貸條件。

巴西政府正在研究，在與阿根廷的交易中使用中國人民幣的可能性，以便在經濟危機期間幫助鄰國。

魯拉認為，需要在國際市場上找到美元的替代選擇，並主張在不影響本國貨幣的情況下，創建南美共同貨幣。

巴西總統府國際事務顧問阿摩林（Celso Amorim）表示，金磚國家峰會鞏固集團作為一個新的世界力量。

阿摩林在魯拉與非洲國會代表會晤前說，世界不能再由七大工業國集團（G7）決定，金磚國家擴張的可能性明顯指出新成員的利益將影響地緣政治變化。（編輯：張芷瑄）1120823