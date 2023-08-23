今天是節氣處暑，為秋天第2個節氣，天氣將轉為白天熱、早晚涼，晝夜溫差大，民俗專家楊登嵙列出食衣住行育樂6方面禁忌，提醒民眾少吃辛辣物、注意肚臍保暖、留意室內空調溫度、早睡早起、適量運動及保持心情愉快。處暑這半個月，生肖屬虎、蛇、猴、豬要留意健康，不宜參加刺激性或危險性的運動，出差或旅行安全第一，以免樂極生悲；另外小感冒、小病痛也會特別明顯。

楊登嵙提供處暑食衣住行育樂禁忌

▍食

這個季節仍有暑氣，脾胃功能較弱者不適合吃過於油膩的食物；另外過食辛辣刺激性的食物會傷及肺氣，處暑時節的飲食應「少辛多酸」，酸味有潤肺收斂的作用。

▍衣

處暑過後，天氣逐漸變涼，要從防暑降溫慢慢轉向防寒保暖；最需要注重肚臍的保暖，因為肚臍部位的表皮最薄，皮下又沒有脂肪組織，更容易被寒氣入侵。

▍住

家中冷氣溫度不要設定太低，應適時調整，進出室內外溫差過大易引發感冒，過敏性鼻炎、咳嗽及哮喘者也易發作。

▍行

養成早睡早起的良好生活作息，自然避免陰虛火旺，能強健益氣；若經常熬夜，體內的陽氣損耗多。古人在睡眠養生法中強調「子午覺」的重要性（子時：晚上23至01點、午時：中午11至13點），認為子午之時為陰陽交接，體內氣血陰陽失衡，必欲靜臥，以侯氣復。

▍育

適量運動促進血液循環，增進新陳代謝；過量運動或劇烈運動反而傷身。

▍樂

天氣晝夜溫差大，情緒容易起伏，要保持快樂心情，神清氣爽好運自然來。

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