46歲女星蕭淑慎與小15歲的嫩尪梁軒安結婚滿7年，兩人的婚姻曾不被外界看好，一路走來經歷不少風雨，他們也不吝嗇在節目上分享相處趣事，用甜蜜的互動證明感情緊密。豈料，日前蕭淑慎就在臉書不滿地控訴梁軒安最近的行為很騷包，還呼籲記者若有拍到畫面就請用力登出來。對此，夫妻倆日前受訪坦言近期有次吵架吵到天亮，並透露爭吵過程。

蕭淑慎先前在臉書喊話，「請各位記者朋友注意，刻意減肥、噴香水，整天鬼鬼祟祟，礙於姐就是居家宅女，勞煩各位幫忙監督，如果有拍到就用力登出來」兩人也一起受訪還原內幕，據《TVBS新聞網》報導，老公梁軒安先前被蕭淑慎不滿「出門刻意噴香水」，他解釋自己放將香水放出上，但車借給岳父開了，也知道老婆不愛香水，「但我要出去嘛，必須在家裡噴」。至於減肥，梁軒安坦言自己並非刻意減重，但懷疑自己是健康出問題，將來會安排健康檢查。

蕭淑慎透露自己最受不了對方經常「不聽勸」，明明已經講過，但依然執意去做，令她相當不滿，雖然梁軒安從以前便跟異性有許多工作上的接觸，但最近「連我婆婆都會要他避嫌，她認為除了老婆外，都不能拍照，觀念比較傳統，因為婆婆覺得要很尊重老婆。」不過，蕭淑慎其實相當明白夫妻相處本來就會有摩擦，但是彼此都要反省，而梁軒安最後還是會道歉，「老婆對不起啊，不要這樣，不要生氣啦。」

事實上，蕭淑慎與小15歲的老公梁軒安結婚7年感情依舊甜蜜，她曾經透露當時男方的家人其實非常反對兩人結婚，「因為他們是從媒體上認識我，並沒有真的了解我，所以我們要結婚的時候家裡都很震驚，但我用真情跟公婆相處，現在我公公都會到處跟朋友說『不要再誤會我媳婦了，我媳婦有夠好』！」