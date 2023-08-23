中華民國水中運動協會為遴選出優秀國手參與第18屆亞洲蹼泳錦標賽、2023亞洲青少年蹼泳比賽、2024年FISU世界大學蹼泳錦標賽及第23屆世界蹼泳錦標賽的賽事，於8月18至20日首度移師臺中舉辦。

本屆賽事在臺中市政府運動局局長李昱叡及臺中市體育總會蹼泳、水上救生委員會主任委員薛炯東的協助下，於臺中具有國際規格的北區運動中心游泳館登場，也是擁有「一館三池-競賽池、跳水池、熱身池」的運動中心，共有79支隊伍、逾400名蹼泳好手齊聚爭冠和角逐國手資格，為國爭光!該賽事也是運動成績優良學生「甄試」升學輔導之資格指定盃賽，協助選手多元的升學管道。

左起臺中市體育總會蹼泳、水上救生委員會主任委員薛炯東、臺中市政府運動局局長李昱叡、周庭義選手、田磊選手及中華民國水中運動協會理事長劉文宏合影頒發破全國紀錄績優獎金。（圖：中華民國水中運動協會提供）

蹼泳目前屬於全民推廣運動項目之一，此賽事年齡最小選手只有7歲，最年長選手73歲，本會除了培養不同年齡層選手，向下扎根外，也讓更多民眾瞭解蹼泳的魅力，該項目也是水中最快的運動。

中華民國水中運動協會除了推展蹼泳外，同時也發展競技自由潛水泳池/深度賽事，目前都屬於世界運動會項目之一，目前也正朝向奧亞項目推進中!本會理事長劉文宏表示，除了感謝臺中市政府運動局李昱叡局長及臺中市體育總會水上救生委員會薛炯東主委對於蹼泳運動的支持外，同時也感謝教育部體育署對於本會的肯定，讓本會毫無後顧之憂的推展運動。

此外，水中運動協會目前也正與國立屏東大學積極接洽中，希望能在大專體總(中華民國大專院校體育總會)下成立蹼泳委員會，並朝向全大運(全國大專校院運動會)發展，鞏固大專選手，蹼泳目前也已進入世界大學單項錦標賽內，未來極有可能進入綜合賽會，締造新里程碑。