疾管署昨（22）日公布上周新增556例本土登革熱，目前全國累積病例數已達2135例。中醫師陳國誌表示，「濕熱體質」與「陰虛內熱」體質者比較容易遭蚊子叮咬。其中，陰虛內熱體質的人平時不喜歡喝水，導致身體水分較少、體溫較高，而吸引蚊子叮咬。

陳國誌在臉書粉專說明，「濕熱體質」與「陰虛內熱」2種體質者的導致原因及判斷方式。

1.濕熱體質的人：

喜愛辛辣、油膩、重口味食物、冰品、飲料、菸酒過多者。體內容易聚生濕氣，濕性黏滯會阻礙氣機運行、鬱而化熱，當濕與熱結合，就形成濕熱體質。

這類人大多會有怕熱、易出汗、口乾舌燥、口苦、口中異味、臉部或身體容易出油的症狀。此外，身體常感覺沉重，睡醒疲憊感覺睡不飽。小便量少色深、大便軟黏不淨，容易黏馬桶。舌苔黃膩。

2.陰虛內熱體質的人：

平時不喜歡喝水、長期熬夜、容易緊張、思慮多的人，長時間消耗身體內的陰液。由於身體津液虧虛，失於滋養、陰不制陽、虛熱內生，形成陰虛內熱體質。

這類人體溫偏高，臉部時常有烘熱感、臉頰泛紅、喉嚨乾燥，並有手腳掌心、胸口煩熱、潮熱盜汗症狀。此外，偶爾伴隨頭暈耳鳴、失眠多夢，且尿少色黃、大便乾結。舌色偏紅，舌苔偏少乏津。

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