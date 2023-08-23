2024總統大選競爭激烈，今又有最新民調結果公布，民進黨參選人賴清德支持度衝破4成，達到40.99％，暫居首位；民眾黨參選人柯文哲以25.8％排在第二名，但支持度已連續2個月下滑；國民黨參選人侯友宜雖以22.79％墊底，不過趨勢卻是往上爬，逐漸逼近柯。

據《菱傳媒》今（23）日公布的最新民調，日前出訪巴拉圭、二度過境美國的賴清德，獲得民眾力挺，在《菱傳媒》的民調中首度突破4成，支持度達到40.99％，與上個月的38.48％相比增加2.51個百分點。

柯文哲的支持度雖然以25.8％居於第2名，但卻已連2個月下滑，且與上個月的28.34％相比，一次掉了2.54個百分點；分析顯示，柯的各年齡層支持度均下滑，尤其20至29歲選民的支持度，一次掉了4.09個百分點。

至於以22.79％支持度排在老三的侯友宜，與上個月的21.29％相比增加了1.5個百分點，且與柯的差距僅剩3個百分點；分析則顯示，侯在60歲以上的支持度狂增5.8個百分點，尤其是60歲以上的女性選民，一次暴增6.31個百分點。

《菱傳媒》指出，這份民調是委託皮爾森數據負責執行。調查對象為全台滿20歲以上之網路人口，從2023年8月15日至2023年8月19日，共計進行5天，當中有效樣本為11,324份，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負0.92%以內。

《菱傳媒》表示，民調使用之抽樣方法採用網路主動發放調查方式，透過資料管理平台（DMP)，在性別、年齡與居住地比例分層隨機抽樣進行調查，並輔以網路行為分析帶入使用者輪廓標籤，確保符合調查對象的唯一性。同時針對使用者的性別、年齡與居住地的準確性採用網路行為與資料庫標籤比對方式，結合問卷題目設計做雙重認證，確保資料正確性與可靠性。透過轉傳分享問卷、重複填答，以及各種不符合隨機抽樣條件之樣本，皆不屬於有效樣本

樣本代表性與加權則採用比率估計法，母群體參數依內政部公布2023年7月民眾年齡、性別、戶籍資料，結合皮爾森數據DMP修正網路人口特徵值，逐項重複進行連續性修正，以使樣本特徵與母群體結構達到一致。