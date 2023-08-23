男星王陽明與蔡詩芸結婚7年，日前卻爆出婚變、分居的傳言，而今（23）日夫妻倆再被爆出疑似是蔡詩芸媽媽蔡麗娜對外孫女過度溺愛，且據悉蔡麗娜的氣場相當強，才使得王陽明雖有意見卻有口難言，如今蔡麗娜的背景也遭起底。

根據《鏡週刊》報導，蔡麗娜為中俄混血，曾經當過模特兒與歌手，今年69歲的她身材與儀態仍保持極佳狀態，還曾榮獲2022中華台北賽區世界夫人冠軍，當時更因外貌神似奧斯卡影后楊紫瓊引發討論。

除此之外，她曾憑藉在上海賣老宅致富，擠身超富裕階層，在社交圈上也有相當程度的影響力，且更有人形容蔡麗娜是個內外兼具、多才多藝的女性，對於各界資訊都有充分掌握，甚至廚藝也相當不錯。

然而，蔡詩芸過去受訪時坦言，媽媽個性直來直往鮮少說好聽話，「但從小到大，就一直叫我『要堅強』，要找自己的路。不能被世界打敗，自己要勇敢面對！」她也透露，自己當了母親後才體會到媽媽的用心，「媽媽就是我的Idol，她真的是我的Superwoman，整個家庭不能沒有她。一直以來教我很多，我希望我以後也能當女兒的超級媽媽！」。